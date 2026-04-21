Este día el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, participó como invitado en la reunión de la Mesa de Seguridad Estatal, en la que estuvieron la Gobernadora del Estado, María Eugenia Galván Campos, además de otras autoridades civiles y militares.



“Estuvimos en la mesa estatal, participamos como oyentes y tuvimos una reunión de trabajo muy importante con el General de Brigada de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez, comandante interino de la XI Región Militar, así como el coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, Mauricio Cansino Báez, comandante de la Guarnición Militar en esta ciudad y el secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales”, detalló el alcalde.



“Revisamos toda la estrategia operativa, fue una reunión amplia y muy productiva, ya que de aquí saldrán más acciones y estrategias para combatir la inseguridad”, resaltó.



Dijo que de alguna manera el trabajo que se venía haciendo contuvo el alza que se tenía, pero la intención es que siga con la tendencia hacia abajo, por lo que se mantiene la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.