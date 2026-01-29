El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, informó que, durante la actual administración estatal, la gobernadora Maru Campos ha invertido más de 4 mil 500 millones para obras impulsadas por la JMAS, lo que ha permitido entre otros beneficios, reducir el impacto de las lluvias en la ciudad.

“Estamos hablando de más de 200 millones de pesos que no se habían ejercido, afortunadamente, a partir del 2023, lo pudimos hacer, se construyó pico de águila, está por terminar Filtro II en marzo o aproximadamente, también tendremos la presa víboras tanque, fronteriza y terminaremos con la canalización del arroyo de las víboras. Todo esto estamos hablando de más de 700 millones de pesos”, refirió.

Explicó que los hundimientos registrados en algunos sectores son consecuencia de un rezago histórico de más de 50 años en la red de drenaje, el cual no fue atendido en su momento.

Por su parte, El director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, destacó la labor del personal que, con vocación de servicio, responde de forma oportuna para reducir afectaciones a los juarenses y que continúan en la reparación de oquedades, que, hasta la mañana de este miércoles, se habían cuantificado 18 en distintas zonas.

Los puntos detectados son los siguientes:

Rafael Delgado, Infonavit Casas Grandes Tunes, Oasis Revolución Ponciano Arriaga y General José Ramírez Carrillo Garambullo y Zafra, colonia 15 de Enero Chiapas y Miguel Hidalgo, Salvárcar Michoacán y Mariano Jiménez, Salvárcar Armando González Soto y Carlos Frank Bahía San Jorge, Héroes de México Parque Granja Madroño, Revolución Felipe Carrillo Puerto, Chaveña Ayuntamiento y Habana, Industrial Azcapotzalco e Isla Hawái, Plutarco Elías Calles Santiago Troncoso y Nogales, Roma Yepomera y Ramacoi, Roma Rosa María y Fuentes, Las Fuentes Tomás Fernández y Parque Las Hadas, Los Parques Montecarlo, Country Raquet Paseo Triunfo de la República y Avenida del Charro

Reitero que la instrucción por parte de la gobernadora Maru Campos, es que en cuanto se concluyan las labores, se inicie de inmediato con el recarpeteo de vialidades, para evitarle afectaciones a la comunidad.

“La instrucción de la gobernadora Maru Campos, es que vamos a continuar con el tema de bacheo nosotros como Junta de Agua, entendiendo que las vialidades son del municipio, pero al final del día no competimos con el municipio no es nuestra intención, estaremos muy de la mano con todo el programa de Bacheo para trabajar por Ciudad Juárez”, puntualizó.

Para la atención de estos incidentes, se utilizó la fuerza humana y maquinaria del departamento de Alcantarillado, conformado por 10 cuadrillas que operan las 24 horas, los 7 días de la semana, así como un amplio despliegue de equipo especializado, entre el que se incluye:

13 equipos de inyección y succión tipo vactor, 11 retroexcavadoras, 3 camiones de volteo, 4 equipos de desazolve, 5 equipos de inyección, 6 equipos Guzzler, 8 minicargadores, 9 equipos oruga, 12 unidades de potencia y 5 motobombas.

Los colectores y las presas construidas por la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez facilitaron el desalojo de escurrimientos pluviales, contribuyendo a reducir inundaciones, para beneficio de los juarenses.