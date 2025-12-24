Equipo especializado de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) concluye los trabajos de bacheo en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Aguirre Laredo, tras atender el pasado domingo por la tarde un hundimiento presentado a consecuencia de una ruptura en la tubería de drenaje.

El trabajo inició con el departamento de alcantarillado quién retiró la tubería afectada e instaló nueva de 18”, a lo que este lunes y martes se llevó a cabo el bacheo pertinente permitiendo la reapertura total del carril donde se realizó la reparación.

La J+ agradece la comprensión y paciencia de la ciudadanía y de los automovilistas que transitan por esta avenida.