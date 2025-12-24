Inicio » Localizan al último pasajero de accidente aéreo en Texas; Marina confirma 6 muertos y 2 sobrevivientes
Localizan al último pasajero de accidente aéreo en Texas; Marina confirma 6 muertos y 2 sobrevivientes

La Secretaría de Marina (Semar) informó que localizó el cuerpo del último pasajero desaparecido en el accidente aéreo de Galveston, Texas.

Con este hallazgo confirmó la muerte de seis personas y sólo dos sobrevivientes, quienes se encuentran estables y reciben atención médica, informó la Semar.

A través de un comunicado, la Marina expresó su profundo pesar por el suceso y reiteró que continúa en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, y acompañando a las familias de las víctimas.

En ese sentido, destacó que ha recibido durante todo el proceso los apoyos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado General de México en Houston y demás autoridades locales de Estados Unidos.

Además, agradeció las muestras de solidaridad y apoyo expresadas tras el suceso.

ElUniversal

