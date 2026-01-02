La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo este primero de enero un homenaje póstumo en honor a los 10 elementos de custodia penitenciaria que perdieron la vida durante los hechos violentos conocidos como el “jueves negro” en el año 2022, con el objetivo de honrar su memoria, reconocer su valentía y recordar el heroísmo con el que cumplieron su deber.

La ceremonia se realizó al mediodía en las instalaciones del Centro de Reinserción Social No.3 (Cereso), en Ciudad Juárez, donde se dieron cita familiares de los elementos caídos, así como personal operativo y administrativo de la SSPE, para rendirles un sentido homenaje.

Durante el acto solemne, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional también rindieron honores, reconociendo la valía, entrega y sacrificio de los 10 custodios penitenciarios que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

Como parte de la ceremonia, se realizó un pase de lista simbólico por parte de sus compañeros, como muestra de respeto, memoria y reconocimiento a quienes entregaron su vida al servicio de la seguridad penitenciaria del Estado.

Asimismo, el Subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández Acosta, dirigió un emotivo mensaje a las familias y a los asistentes, en el que destacó la valentía, el honor y el compromiso con el que estos elementos desempeñaron su labor, reiterando que su legado permanece vivo en la institución.

El homenaje contó con la presencia del Subsecretario de Estado Mayor, Luis Aguirre; el Subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez; la Subsecretaria de Administración, Susana Bazaldúa; la Subsecretaria de Asuntos Internos, Bianca Nevárez; el Subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Esteban Piñón, así como directores y representantes de la Policía Estatal.

Estas acciones buscan rendir honor y mantener viva la memoria de quienes actuaron con valentía hasta el último momento, como parte de una iniciativa permanente impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, para reconocer a los héroes que dieron su vida en el cumplimiento del deber.