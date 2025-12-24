La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) continúa con los trabajos de reparación en una línea de conducción de agua potable de 30 pulgadas sobre el bulevar Talamás Camandari.

Esta operación realizada por parte del departamento de agua potable inició desde las 7:00 de la mañana, con el objetivo de terminar las labores en punto de las 7:00 de la tarde y con ello reestablecer el servicio en las zonas afectadas durante el día.

Los trabajos encabezados por la Ing. Tanahili Gaytán, jefa del departamento de agua potable, mencionó que estas labores se derivan como refuerzo a una reparación provisional en la misma tubería que se llevó a cabo en días anteriores, la cual es importante realizar de manera inmediata ya que por la misma se provee del vital líquido a todo el sur poniente de la ciudad.

Con el compromiso día a día la J+ trabaja en llevar el servicio de agua potable a toda la ciudadanía de una manera eficiente y eficaz.