Se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Colaboración entre el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) y el Corporativo ZEMOG, en las instalaciones de la empresa ubicadas en el Parque Industrial Antonio Jaime, en Ciudad Juárez.

El evento tuvo como objetivo formalizar la vinculación entre ambas instituciones para integrar a estudiantes de CONALEP al Programa de Educación Dual, fortaleciendo así la formación académica mediante la experiencia práctica en el sector productivo.

La ceremonia fue encabezada por el Director General de ZEMOG, Cesar Aldana Alarcón, así como por el Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán, contando además con la presencia de Claudia Durán, del área de Recursos Humanos de ZEMOG, representantes de la Dirección General Estatal de CONALEP, directores de planteles y personal administrativo de ambas instituciones.

Durante su mensaje, el Director General de ZEMOG, Cesar Aldana Alarcón, destacó la relevancia de sumar esfuerzos con el sector educativo:

“En ZEMOG creemos firmemente en el talento joven de nuestra región. Este convenio representa una oportunidad para que los estudiantes desarrollen competencias reales en un entorno profesional, mientras que la empresa fortalece su capital humano con nuevas generaciones preparadas y comprometidas.”

Por su parte, el Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán, subrayó la importancia estratégica de la Educación Dual para el desarrollo integral de los alumnos:

“La firma de este convenio consolida nuestra misión de vincular a los estudiantes con el sector productivo. La Educación Dual no solo mejora su empleabilidad, sino que les permite adquirir experiencia directa en la industria, elevando su perfil profesional y contribuyendo al crecimiento económico de nuestra región.”

El protocolo incluyó la presentación del presídium, la firma oficial del convenio y la toma de fotografía oficial para formalizar este importante acuerdo.

Con esta alianza, CONALEP y ZEMOG establecen las bases para una colaboración permanente que beneficiará a los estudiantes mediante su incorporación a entornos laborales reales, fortaleciendo su formación técnica y profesional, y consolidando el compromiso conjunto con el desarrollo educativo y productivo de Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua.