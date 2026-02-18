Aseguran en Oaxaca aeronave clandestina con más de media tonelada de cocaína

Autoridades federales aseguraron en el estado de Oaxaca una aeronave clandestina que transportaba más de media tonelada de cocaína, como parte de un operativo derivado del monitoreo del espacio aéreo nacional, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, detalló que los sistemas de vigilancia detectaron un vuelo irregular que se dirigía hacia la región del Istmo. Tras dar seguimiento a la trayectoria, se desplegaron unidades aéreas y terrestres para identificar el punto de aterrizaje.

La aeronave fue localizada en la comunidad de Huamúchil, perteneciente al municipio de San Dionisio del Mar, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC aseguraron tanto el avión como dos camionetas que se encontraban en el lugar.

En la zona se hallaron 534 paquetes con cocaína, con un peso superior a los 500 kilogramos, los cuales fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público federal, junto con la aeronave y los vehículos incautados, para continuar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, esta cantidad de droga equivale a millones de dosis que presuntamente serían distribuidas en territorio nacional. El operativo forma parte de las acciones permanentes contra vuelos irregulares utilizados para el trasiego de estupefacientes.

Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, @Defensamx1 a través de la Fuerza Aérea y @GN_MEXICO_ detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga.

En el lugar se aseguraron 534 paquetes… pic.twitter.com/J8oHeOfiMa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 18, 2026

Con información de López-Dóriga Digital