La Dirección General de Protección Civil del Gobierno Municipal, informó que este miércoles 18 de febrero se mantiene vigente la alerta preventiva por viento hasta la 1:00 de la madrugada.



Para este día se pronostica una temperatura máxima de 21 grados Celsius, con viento sostenido de 5 a 27 kilómetros por hora y rachas que podrían oscilar entre los 28 y 70 kilómetros por hora.



El cielo se prevé soleado, con presencia de polvo en algunas áreas, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene entre el 0 y 3 por ciento.



Durante la noche se espera una temperatura mínima de 6 grados Celsius, con viento de 5 a 27 kilómetros por hora y rachas de 28 a 55 kilómetros por hora. El cielo permanecerá mayormente despejado y la probabilidad de lluvia continuará entre el 0 y 3 por ciento.



Para los próximos dos días continuará la advertencia preventiva por viento. Mañana jueves se espera una temperatura máxima de 18 grados y mínima de 6 grados Celsius, con rachas de hasta 55 kilómetros por hora y cielo soleado.



Para el viernes se pronostica una máxima de 19 grados y mínima de 4 grados Celsius, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora y condiciones mayormente soleadas.



Protección Civil exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante las condiciones ventosas, asegurar objetos que puedan desprenderse y mantenerse informada a través de los canales oficiales.