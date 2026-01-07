Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia llevaron ante el juez de Control en el Distrito Judicial Morelos a Omar Aristóteles C. B., quien se desempeña como chofer de plataforma, por su probable participación en el delito de violación agravada, cometido en perjuicio de una mujer en la ciudad de Chihuahua.

Durante la audiencia inicial, se calificó de legal la detención ya que había sido puesto a disposición de esta representación social al ser detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Posteriormente, puesto a disposición del Tribunal se solicitó la fecha para la audiencia inicial a cargo de agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales; una vez que se decretó de legal la detención, se atribuyó al hombre de 44 años de edad, la probable agresión sexual a una víctima a bordo de un vehículo Versa en las inmediaciones de la colonia Rosario, durante la madrugada del 04 de enero del 2026.

A la par, se recabaron los datos de prueba para llevarlo ante el Juez de Control en el Distrito Judicial Morelos, donde el juzgador conocedor de la causa penal resolverá la situación jurídica del imputado el próximo 11 de enero e impuso medidas cautelares diversas a la prisión preventiva.