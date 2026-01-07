—La Juárez botín interminable de las autoridades

—Loera anda más bravo que nunca con Mayra

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, se dio su vuelta por juaritos y, lejos de andar con rodeos, salió a poner los puntos sobre las íes y a tumbarle la máscara a los empresarios de la famosísima (y no por buena gente) Lazo 5 Puntos S.A. de C.V.

Dicen los que estuvieron en la rueda de prensa que se puso sabrosa: De la Peña, sin pelos en la lengua, dejó clarito que el pleito no es por falta de ganas, sino porque el Gobierno estatal no está dispuesto a ser rehén de concesionarios que nomás estiran la mano, pero no ponen ni las unidades para echar a andar el dichoso BRT2.

Y es que la bronca arrancó desde Año Nuevo, cuando el comodato de 28 autobuses –sí, esos que compraron con lana pública y que Lazo 5 Puntos traía funcionando como si fueran suyos– llegó a su fin el 31 de diciembre de 2025. Ahora, los camiones regresan a manos del Gobierno y la operación se queda en casa, pa’ que no digan que les faltó voluntad.

La cosa no termina ahí, porque la concesión sigue viva, pero la empresa, pues no tiene con qué dar el servicio. En pocas palabras: se quedaron bailando sin música y los juarenses, aguantando vara con más del 60% de las quejas ciudadanas apuntando a la mala calidad del transporte.

Pero como dicen en el barrio, cuando el río suena… es porque piedras trae. Por eso, en Palacio estatal se pusieron las pilas y decretaron: ni un camión estatal más a concesionarios que no cumplen. Ahora, el Estado toma el control directo con sus propios choferes y unidades.

Y como si no fuera suficiente el drama, con las rutas alimentadoras pasa lo mismo: el concesionario se rajó a la brava y el Gobierno tuvo que entrar al quite en la troncal Pablo Gómez, metiendo tres camiones para que la gente no quede colgada y, de paso, asegurar que nadie se quede tirado en la esquina esperando el camión.

************

La avenida Juárez se ha convertido en el botín favorito de las autoridades locales; administraciones van y vienen, y todas terminan haciendo negocio a costa de las obras de remodelación en la zona centro.

Cada gobierno estatal y municipal que llega promete arreglar la famosa Juárez, pero termina haciendo negocio redondo, ¡y el Centro sigue igual o peor!

Este año presumen con bombo y platillo que van a invertir 20 millones de pesos en la remodelación del Centro Histórico. La mitad la pone el municipio, la otra el Fideicomiso de Puentes Internacionales, pero la pregunta es… ¿ahora sí se verá el cambio o solo será otra manita de gato?

Ya están afinando detalles y, en cuanto las autoridades estatales den el visto bueno, lanzan la licitación. ¡Pero ojo! Porque la raza ya no sabe si la remodelación será para la Plaza de Armas o para las casas de los contratistas y funcionarios, porque ahí sí se nota el cambio… pero en sus patrimonios.

No hay que olvidar que mientras anuncian millones y millones para calles, banquetas y túneles peatonales, las obras más urgentes siguen esperando. El túnel peatonal de la 16 de Septiembre, el Centro Municipal de las Artes y las calles con recursos del Repuve ahí están, en la lista de pendientes.

***********

La historia del par de funcionarias municipales que decidieron celebrar quién sabe qué, aventando tiros al aire con armas de fuego que, según la ley, son exclusivas del ejército. Y claro, como en México nunca puede faltar el show político, el asunto terminó por revivir la ya bien conocida división en las filas de Morena.

Dicen que el senador Juan Carlos Loera anda más bravo que nunca, exigiendo no sólo que les caiga la justicia a las funcionarias balaceadoras, sino de paso la cabeza de la alcaldesa, a quien acusa de ni vivir en el municipio.

¡Que ni lo conoce el Oxxo de la esquina, pues! Por su lado, la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, salió con los tapones de punta, asegurando que Loera nada más anda aventando grilla con información falsa. Y es que, los dos suspirantes a una candidatura no pierden oportunidad para darse con todo.

No hay que perder de vista que tanto Chávez como Loera ya se afilan los colmillos pensando en la candidatura de Morena para la alcaldía de Juárez en 2027. Así que, el pleito no es sólo por el mal uso de las armas, sino por ver quién se queda con el hueso más grande. ¡De ese tamaño la calentura!