El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), implementó durante 2025 diversas acciones de manejo, control, protección y erradicación de agentes que afectan la producción agropecuaria en la entidad con el objetivo de fortalecer la sanidad en el sector.

Estas acciones, desarrolladas en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), representaron una inversión conjunta cercana a los 150 millones de pesos (mdp), de los cuales, poco más de 74 mdp fueron aportados por la administración estatal.

En materia de campañas zoosanitarias, el Estado destinó más de 32 mdp para mejorar y mantener el estatus sanitario del hato ganadero, con énfasis en la vigilancia y erradicación de tuberculosis y brucelosis bovina.

También se realizaron inspecciones en distintas regiones del territorio estatal para el control de la garrapata del ganado, así como campañas de vacunación encaminadas a mantener libres de rabia las zonas endémicas del murciélago hematófago.

De igual manera, se fortaleció la vigilancia contra el gusano barrenador del ganado, lo que incluyó adecuaciones a la estación cuarentenaria de Escalón y la capacitación de médicos veterinarios, técnicos y productores.

Asimismo, se apoyó al sector apícola con la distribución de tratamientos para colmenas afectadas por la varroasis, una enfermedad que impacta severamente a las abejas.

Para preservar el estatus fitosanitario de Chihuahua, se invirtieron más de 20 mdp en campañas enfocadas en la prevención y control de plagas agrícolas, logrando con ello la contención de la palomilla de la manzana, al igual que el manejo de cultivos estratégicos como chile, tomate, algodón, maíz y frijol.

En el sector acuícola, también se aplicaron recursos para la prevención y control de enfermedades en organismos acuícolas, mediante una inversión conjunta de más de 2 millones de pesos.