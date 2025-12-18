El Estado de Chihuahua fue integrado al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), en el marco de la reunión de la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación (CPCE-F), en la que participaron autoridades de todas las entidades federativas.

Esto representa un reconocimiento a las buenas prácticas que se impulsan en la entidad en materia de control, transparencia y rendición de cuentas.

En representación del Gobierno del Estado, el secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, recibió el nombramiento como miembro del Comité.

Dicho órgano colegiado se encarga de coordinar y definir las políticas orientadas a la prevención, detección y sanción de la corrupción, así como a la fiscalización de los recursos públicos en México.

Desde esa instancia, Chihuahua contribuirá a reforzar los mecanismos que aseguren que el dinero público se ejerza de forma eficiente, transparente y conforme a la ley, al verificar que las dependencias cumplan con sus obligaciones y que los recursos se utilicen correctamente.

El Estado tendrá además un papel en la supervisión de la concordancia entre lo planeado y lo ejecutado, especialmente en el gasto gubernamental y las obligaciones fiscales, para que cada peso invertido responda a los objetivos para los que fue destinado.

Con esta designación Chihuahua participará activamente en el fortalecimiento del SNF, al asegurar que los procesos de fiscalización se ajusten a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.