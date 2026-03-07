La comunidad docente representa una columna importante en toda institución educativa, pues a través de su vocación, pasión y empeño de compartir el conocimiento en las aulas se ven reflejados los resultados de calidad académica y formativa.

Es así como, en agradecimiento por su labor de enseñanza, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), por medio del Sindicato del Personal Académico del Instituto de Ingeniería y Tecnología y del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (SPAIIA), reconoció a los profesores que cumplieron, en el periodo 2024-2025, 10 años frente a las aulas de esta casa de estudios.

El agradecimiento se reflejó en un evento de convivencia, que rompió un poco con su habitual rutina académica, en donde los profesores y profesoras del IADA y del IIT disfrutaron de un agradable desayuno, aderezado de los reconocimientos de las autoridades universitarias en los que destacaron su ininterrumpida labor formativa.

Durante el momento de celebración, el maestro Manuel Alberto Rodríguez Esparza, secretario general del SPAIIA, aprovechó el ameno momento para dar un emotivo mensaje, en el que no solo reconoció la permanencia en esta casa de estudios, también honró los años de compromiso y vocación demostrado.

“En estos 10 años, el mundo ha cambiado drásticamente. Han surgido reformas académicas, tecnologías emergentes y eventos sociales, como el covid-19, que superaron cualquier lección de los libros universitarios. Pero aquí están, sobrevivieron con fortaleza a la curva de aprendizaje. Y, en el camino, se convirtieron en parte medular de los pilares de esta Institución”.

El secretario general del SPAIIA les aseguró que, en los últimos 3650 días, han ido construyendo, peldaño a peldaño, el futuro de los estudiantes que entran a sus aulas. “No permitan que esta década sea el límite de su trayectoria, sino el impulso para lo que viene. La educación necesita su maestría, pero sus estudiantes aún necesitan ver, en ustedes, el asombro por el conocimiento”.

En su mensaje de agradecimiento, el director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, le aseguró a cada uno de los profesores y profesoras que en esta década como docentes de la UACJ han tocado muchas vidas. “Seguramente, y estoy seguro de esto, han sido semillero de muchas, muchas personas”.

“Yo sé que van a ser muchos años más adentro de la Universidad, y que van a seguir construyendo muchas cosas a favor de nuestra casa. Gracias y felicidades”.

Por su parte, el director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, doctor Erwin Adán Martínez Gómez, en su discurso agradeció por el compromiso y trabajo en equipo que han brindado en 10 años de servicio a la formación profesional en esta Institución.

“Han sido 10 años, seguramente, llenos de experiencias, de conocimientos, de aprendizaje y de muchas cosas que vamos valorando y echando en la bolsa de los recuerdos”.

Transformación, dedicación, cariño y respeto son calificativos, expresó el rector Daniel Alberto Constandse Cortez, que distinguen a la UACJ, los cuales se ven proyectados en los docentes de esta Institución, en su labor por difundir el conocimiento en cada rincón que conforma a esta casa de estudios.

“Nos debemos a los estudiantes, son nuestra razón de ser. A eso es a lo que nos dedicamos, a transformar vidas. Pero la parte docente es esencial. No existiría la Universidad sin el ingrediente de los docentes”, expresó el doctor Constandse Cortez.

Asimismo, les agradeció por ser esa calidad humana en las aulas, esa que no cambia a pesar de la transformación que se ha visto en el mundo en la última década. “Muchas gracias por estar al frente de estos grupos, de estos talleres, de estos laboratorios”.

Además de las autoridades anteriormente mencionadas, también conformaron el presídium de este acto de celebración el secretario general de la UACJ, el doctor Salvador David Nava Martínez; y la secretaria Académica, la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre.

Entre aplausos, palabras de gratitud y un ambiente de camaradería, los docentes celebraron una década de trayectoria que no solo representa años de servicio, sino historias compartidas en aulas, talleres y laboratorios.