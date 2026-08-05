Fue la UACJ sede de encuentro de basquetbol entre Indios y Mineros de UTEP

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fue sede de un encuentro de pretemporada entre el equipo de desarrollo del Club de Básquetbol Indios de Juárez y los Mineros de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), un evento que reunió a cientos de aficionados en el Gimnasio Universitario y que reforzó los lazos de colaboración entre ambas instituciones.

Desde las 19:00 horas, el recinto universitario lució abarrotado por estudiantes, familias y seguidores del baloncesto, quienes alentaron a los jugadores locales durante un partido que permitió a ambos equipos medir su nivel competitivo de cara a sus respectivos compromisos deportivos.

El doctor René Ramos Tamez, director del Deporte de la UACJ, explicó que el encuentro tuvo como principal objetivo brindar experiencia competitiva a los jugadores.

“La idea es foguearse. Es un juego de entrenamiento tanto para los Mineros como para los Indios, que es el equipo de desarrollo. No es el equipo que participa en la liga profesional”, precisó.

El directivo destacó que la realización de este encuentro en las instalaciones de la UACJ es resultado de la estrecha relación que mantienen la Universidad y UTEP, la cual ha fortalecido la colaboración en distintos ámbitos.

“Los juegos con UTEP se dieron por la buena relación que existe entre la presidenta de UTEP, la Dra. Heather Wilson y el rector de la UACJ, el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez. Ya contamos con vínculos académicos y ahora también estamos formando vínculos deportivos. Ellos vinieron a jugar con nosotros y esperamos también asistir próximamente a su estadio”, comentó.

Ramos Tamez calificó este acercamiento como un hecho histórico para ambas instituciones, al abrir una nueva etapa de cooperación que trasciende el ámbito académico y extiende la colaboración hacia el deporte universitario.

Respecto al desarrollo del encuentro, señaló que ambos equipos mostraron un nivel competitivo y un desempeño equilibrado durante gran parte del partido.

“Es un equipo que tiene estatura y fortaleza física. Hasta este momento el juego ha estado parejo; habrá que ver cómo se sigue desarrollando”, expresó.

El marcador final: 78 a 118, favor UTEP.