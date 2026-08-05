Impulsa FECHAC jornadas “Ya Quisieras Cáncer” en Jiménez

En el marco del 30 aniversario de FECHAC, se llevaron a cabo las Jornadas #YaQuisierasCáncer en el municipio de Jiménez, con el objetivo de acercar servicios de prevención y detección oportuna de enfermedades a la población.

Durante la jornada, se contó con la visita del Bus Pink, el cual recorrió los municipios de Jiménez, López y Coronado, brindando tamizajes de cáncer gracias al trabajo de Se Feliz A.C., en colaboración con FECHAC Jiménez.

Además, con la participación de diversas instituciones de salud como Centros de Salud, Hospital Regional, Pensiones Civiles del Estado, Cruz Roja, IMSS e ISSSTE, se ofrecieron detecciones oportunas de enfermedades crónico-degenerativas, logrando beneficiar a más de 360 personas.

El evento fue organizado por el Lic. Jesús Manuel Gamboa, director operativo de Se Feliz A.C., quien encabezó la atención a pacientes, y contó con la presencia del Ing. Arturo Delgado Gardea, presidente del Consejo Local de FECHAC Jiménez, como anfitrión.

Estas acciones buscan fortalecer la cultura de la prevención y contribuir al bienestar de las familias chihuahuenses, acercando servicios de salud a quienes más lo necesitan.

Con iniciativas como esta, se impulsa la colaboración entre sociedad civil, sector salud y empresariado para generar un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad.

“En FECHAC trabajamos para acercar servicios que impacten directamente en la salud y bienestar de las personas. Estas jornadas reflejan el valor de la colaboración y el compromiso con nuestra comunidad” destaco, Arturo Delgado Gardea, presidente del Consejo Local de FECHAC Jiménez