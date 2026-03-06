Estudiantes de la Escuela Primaria Belisario Domínguez recibieron reconocimientos por su participación en el taller “Arte con emociones: herramientas arteterapéuticas”, actividad realizada como parte del proyecto “Alianza por la Seguridad: juntos por la prevención”.

El proyecto es impulsado mediante el Presupuesto Participativo y es coordinado por la asociación civil Acción de Jóvenes por la Fámilia A.C., en colaboración con el Municipio de Juárez a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La ceremonia de entrega se realizó en las instalaciones del plantel educativo, donde se destacó la participación de las alumnas y alumnos que durante el taller trabajaron en el reconocimiento y manejo de emociones mediante actividades artísticas.

Durante varias sesiones, los estudiantes utilizaron distintas expresiones de arte como medio para reflexionar sobre sus emociones y fortalecer habilidades socioemocionales, además de promover la convivencia entre compañeros.

Representantes de la SSPM y de Acción de Jóvenes por la Familia participaron en la entrega de reconocimientos y señalaron que este tipo de actividades forman parte de las acciones de prevención que buscan ofrecer a niñas y niños herramientas para enfrentar situaciones cotidianas.

Los organizadores indicaron que el proyecto forma parte de los esfuerzos de colaboración entre autoridades y organizaciones civiles para impulsar programas preventivos dirigidos a la niñez en Ciudad Juárez.