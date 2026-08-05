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Queda en prisión preventiva sujeto que asesinó a masculino en 2021

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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de Giorgio Badhir L. O., por el homicidio de un hombre en el 2021, en la colonia Villas de Alcalá de Ciudad Juárez.

Mediante una argumentación jurídica razonable y datos de prueba suficientes, el agente del Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del imputado en el crimen cometido en perjuicio de Luis Iván L.O., ocurrido el 19 de agosto del 2021, en el cruce de las calles Villa de Garzón y Villa de Alcalá, de la colonia en mención.

De acuerdo con la investigación ministerial, Giorgio Badhir L.O., junto con otra persona, arribaron a bordo de un vehículo hasta dicho cruce y utilizando un arma de fuego, agredieron a la víctima, la cual murió por una laceración cardiaca.

El 24 de julio del 2026, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, lo detuvieron mediante una orden de aprehensión, cumplimentada en la intersección de la avenida Tecnológico y Rincón del Valle.

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El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 920/2022, ratificó la prisión preventiva de medida cautelar, resolvió la situación jurídica y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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