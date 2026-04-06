‘Gobierno no cumplió por eso cerramos corredor el Kilómetro 20’: Transportistas

A partir del mediodía de este lunes, transportistas realizaron un bloqueo en el corredor ubicado a la altura de la glorieta del Kilómetro 20, en Ciudad Juárez, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona. De acuerdo con los manifestantes, únicamente se está permitiendo el paso a vehículos particulares, mientras que el tránsito de unidades de carga permanece restringido.

El representante de los transportistas, Jaime Gómez, informó que la movilización se mantendrá de forma indefinida hasta que el Gobierno Federal atienda sus planteamientos. Entre las principales demandas se encuentran la revisión del costo de los peajes en las carreteras y el aumento en el precio del combustible, factores que —aseguran— han impactado severamente la operación del transporte de carga.

Gómez señaló que las autoridades no han cumplido con los acuerdos establecidos en noviembre de 2025, mientras que, por el contrario, continúan incrementándose tanto las tarifas de peaje como el costo del combustible. A esto se suma, indicó, el deterioro de las carreteras y la persistente inseguridad que enfrentan los operadores de transporte de carga en distintos tramos.

Los transportistas advirtieron que permanecerán en el sitio hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades federales, por lo que no se descarta que el bloqueo continúe durante las próximas horas o incluso se prolongue por tiempo indefinido.