Tábata Jalil provoca revuelo al confundir patrocinador durante transmisión en vivo

La conductora Tábata Jalil se volvió tema de conversación en redes sociales luego de cometer un error durante una transmisión en vivo en el programa radiofónico Fórmula Espectacular, conducido por Flor Rubio. Jalil asistió para hablar sobre un reconocimiento otorgado a Farmacias Similares, pero al momento de mencionarlo confundió la marca con Farmacias del Ahorro, uno de sus principales competidores.

🚩 SE REPITE ERROR: Se equivoca en vivo TÁBATA JALIL, confundió a Farmacias Similares con Farmacias del Ahorro durante una mención publicitaria ‼️😱😱



"Farmacias del ahorro… Similares … Similares"



🔻El error podría traer CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, así como hace 18 años PEDRO… pic.twitter.com/Z35geqZH5Y — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 5, 2026

Mientras explicaba que la empresa había recibido la certificación Great Place to Work, la presentadora se equivocó al nombrar la marca y enseguida se corrigió diciendo: “a Farmacias Similares, perdón”. El momento generó sorpresa entre quienes se encontraban en cabina, aunque la conversación continuó sin mayores interrupciones.

Pese a lo breve del incidente, el fragmento rápidamente circuló en redes sociales después de ser difundido por la cuenta de entretenimiento La Tía Sandra. En plataformas como X, usuarios compartieron el video y no tardaron en hacer comparaciones con el conocido error del conductor Pedro Sola, quien años atrás confundió marcas durante un anuncio en televisión nacional.

Hasta ahora no se ha informado si la equivocación tendrá consecuencias para Jalil, ya que ese tipo de situaciones depende de los acuerdos comerciales establecidos entre la marca y el programa. Sin embargo, el episodio reavivó el debate sobre los riesgos que enfrentan los presentadores al hacer menciones publicitarias en vivo, donde un solo desliz puede volverse viral en cuestión de minutos.