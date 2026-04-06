Permiten paso a camiones con carga peligrosa en bloqueo en el kilómetro 20

Transportistas que mantienen el bloqueo en la glorieta del kilómetro 20 informaron que se está permitiendo el paso a unidades que trasladan materiales peligrosos, con el objetivo de prevenir riesgos y evitar posibles accidentes en la zona.

Jaime Gómez, representante del movimiento, explicó que la medida aplica para vehículos que transportan sustancias tóxicas, químicos, combustibles u otros materiales considerados de alto riesgo. Señaló que estas unidades no deben permanecer detenidas por periodos prolongados, ya que podrían representar un peligro tanto para los manifestantes como para automovilistas.

El dirigente indicó que la decisión fue tomada como una acción preventiva, a fin de reducir cualquier posibilidad de incidentes derivados de la concentración de vehículos pesados con carga peligrosa. Por ello, los operadores de este tipo de transporte son identificados y se les permite continuar su trayecto hacia su destino.

El bloqueo en el kilómetro 20 se mantiene desde el mediodía, mientras los transportistas exponen sus demandas. A pesar de la protesta, los organizadores aseguraron que se busca mantener condiciones de seguridad en la zona y evitar afectaciones mayores.