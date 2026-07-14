Habitantes de Granjas San Rafael denuncian falta de agua potable y ausencia de pipas de la JMAS

Vecinos de la colonia Granjas San Rafael, en el área de Los Kilómetros, denunciaron que continúan sin recibir agua potable, al asegurar que este día las pipas de abastecimiento de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) no acudieron al sector.

De acuerdo con los habitantes, la falta del servicio afecta a varias familias que residen sobre la calle Colorado, entre las calles Rosinate, Caballo Alazán y Grano de Oro, ubicadas sobre la carretera federal número 2, en el tramo Juárez–Ascensión a Casas Grandes.

Los vecinos señalaron que la mayoría de las familias ya realizó el registro solicitado por la JMAS para recibir el suministro de agua mediante pipas; sin embargo, afirman que el servicio no ha sido brindado, por lo que cuestionan la efectividad del proceso de registro.

“Nos piden que nos registremos, pero de todos modos no llega el agua. Seguimos esperando mientras todas las familias continúan sin el servicio”, expresaron habitantes del lugar.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la JMAS para que envíe las pipas de abastecimiento y atienda de manera urgente la problemática, ya que la falta del líquido vital ha afectado las actividades diarias de los residentes.

Hasta el momento, la JMAS no ha emitido información sobre las causas por las que no se realizó el abastecimiento de agua en este sector.