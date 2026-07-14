El aspirante a la Alcaldía de Chihuahua por Morena, Héctor Ochoa Moreno fue anfitrión de una reunión de estructura política con cerca de 500 asistentes para Cruz Pérez Cuéllar el pasado fin de semana en el Club de Leones.

Liderazgos de todos los sectores de la sociedad como empresarial, comercial, ganadero, ejidatarios, lideresas de colonias, magisterio, entre otros, se encontraron para escuchar el mensaje del alcalde de Ciudad Juárez con licencia, quien mostró entusiasmo y gratitud.

Ochoa Moreno, destacó durante su participación que los siguientes días el proyecto se enfocará en Cruz Pérez Cuéllar, dejando de lado un poco su proselitismo personal a fin de brindar el apoyo al aspirante por el liderazgo de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

Refirió además, que durante los últimos años ha caminado por los rincones de la ciudad consolidando un liderazgo importante y la simpatía entre los colonos, así como representantes de la sociedad, mismos que se hicieron presentes en el convivio.

Finalmente Pérez Cuéllar reconoció en Héctor Ochoa un perfil importante para Chihuahua, quien además lo ha acompañado por muchos años en su trayectoria política, como en el Senado de la República y en sus campañas políticas en ciudad Juárez.