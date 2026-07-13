Apagón deja sin luz, agua y comunicación a amplio sector del suroriente

Un apagón de gran magnitud dejó sin energía eléctrica a diversas colonias y fraccionamientos del suroriente de Ciudad Juárez durante la tarde de este domingo, afectando además el suministro de agua potable y los servicios de comunicación móvil e internet en amplios sectores de la zona.

De acuerdo con reportes de residentes, la interrupción del servicio comenzó alrededor de las 6:00 de la tarde y continuaba varias horas después sin que se conociera oficialmente la magnitud de la afectación ni las causas que la originaron. La falta de energía dejó fuera de operación varias antenas de telefonía celular y estaciones de bombeo de agua, lo que provocó problemas adicionales para cientos de familias.

Habitantes de distintos fraccionamientos señalaron que, además de quedarse sin iluminación y sin aire acondicionado en medio de las altas temperaturas, también perdieron la posibilidad de comunicarse mediante llamadas telefónicas o acceso a internet móvil, situación que generó incertidumbre entre los residentes.

Ante la falta de agua y de servicios de comunicación, numerosas familias optaron por salir de sus colonias para buscar establecimientos donde adquirir agua potable o trasladarse a zonas donde todavía existiera cobertura de telefonía e internet para contactar a familiares y mantenerse informados sobre la situación.

Hasta el cierre de esta edición, no se había dado a conocer información oficial sobre el número de usuarios afectados ni el tiempo estimado para el restablecimiento de los servicios. Vecinos de la zona solicitaron a las autoridades y a las empresas responsables informar sobre las causas de la falla y las acciones que se realizan para restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.