Más de 60 atletas y entrenadores fortalecen su preparación en campamento de handball

Con la participación de más de 60 deportistas y entrenadores, concluyó el Campamento de Actualización de Handball, una jornada de capacitación diseñada para fortalecer el desarrollo técnico y táctico de esta disciplina en Ciudad Juárez.

Durante el campamento, jugadores de las categorías Cadetes, Juveniles y Sub-21, así como integrantes del cuerpo técnico, trabajaron bajo la dirección del especialista Lautaro Alarcón, quien compartió herramientas y metodologías enfocadas en las exigencias del handball actual.

Las sesiones abordaron aspectos clave del juego, entre ellos la organización ofensiva y defensiva, el perfeccionamiento de la técnica individual, la precisión en los pases y la ejecución de disparos a portería. Además, se realizaron ejercicios específicos para mejorar la circulación del balón y la capacidad de romper líneas defensivas, permitiendo a los asistentes reforzar su preparación competitiva.

El cierre de actividades estuvo encabezado por Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo, quien acudió en representación del director del Instituto Municipal del Deporte, Juan Carlos Escalante.

Durante la ceremonia de clausura, la funcionaria reconoció la aportación de Lautaro Alarcón al compartir su experiencia con los participantes, destacando que este tipo de iniciativas contribuyen al crecimiento deportivo y a la formación de atletas y entrenadores mejor preparados.

Como parte del acto protocolario, las autoridades entregaron constancias de participación a los asistentes, en reconocimiento a las horas de capacitación y al compromiso demostrado a lo largo del campamento.