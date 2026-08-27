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Hablar de narco y hablar de Morena es hablar de lo mismo: Marco Bonilla

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El alcalde Marco Bonilla, aseguró que la salida de Morena del Senador de Sinaloa, Enrique Inzunza, es “querer taparle el ojo al macho”, pues reiteró que “hablar del narco y hablar de Morena es hablar de lo mismo”.

Lo anterior, luego que el senador Enrique Insunza de Morena, señalado por presuntos vínculos con el Cartel del Sinaloa en el caso que sigue Estados Unidos al gobernador Rubén Rocha Moya.

“Todos hemos visto el gran involucramiento que tiene Morena con el crimen organizado y que hablar del narco y hablar de Morena es hablar de lo mismo”, dijo.

Añadió que “el pato camina como pato,, grazna como pato y nada como pato, pues es pato… por más que lo quieran hacer, yo creo que lo evidente ahí está y se ve como a la oposición la castigan ferozmente y ahí no hay un solo involucrado de Morena en la cárcel por el tema del huachicol , ni por el tema del narcotráfico”.

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