“Yo no creo que el PAN me traicione”: César Jáuregui

César Jáuregui Moreno, aspirante del PAN a la candidatura por la Presidencia Municipal de Chihuahua, aseguró que confía en las decisiones de su partido y descartó buscar otro puesto de elección popular si no obtiene la postulación a la alcaldía.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles en el hotel Quality Inn del centro de la ciudad, el exfiscal afirmó que continuará con sus ejercicios de comunicación y acercamiento con la ciudadanía, sin actuar en contra de la unidad panista.

“Yo no creo que el PAN me traicione. Tengo 43 años de militancia y en este tiempo a veces se toman decisiones que te gustan o no, pero no te vas porque se tomen decisiones que no te gusten”, expresó.

Jáuregui sostuvo que aceptará cualquier determinación adoptada por los órganos internos del partido, incluso si no resulta favorecido en el proceso.

“Cuando el partido toma una decisión la tienes que asumir, te guste o no. Jamás el partido en el que llevo 43 años de militancia me va a defraudar, sea la decisión que sea. Estoy en este partido no por una candidatura, sino porque soy un convencido absoluto de que el PAN sigue siendo el mejor instrumento que tiene este país”, señaló.

El aspirante indicó que conversó con el alcalde Marco Bonilla y consideró que debe mantenerse por encima de cualquier contienda interna para contribuir a la construcción de un proyecto estatal.

“Él nos representa a todos y tenemos que esperar a que los órganos de decisión panista hagan su trabajo. Él no debe ser árbitro, tiene que construir un proyecto estatal y entiende perfectamente que su papel es lograr la unidad de todos nosotros”, declaró.

Jáuregui manifestó que confía en cualquier procedimiento interno que considere de manera precisa la opinión ciudadana. Agregó que una encuesta puede ser un buen ejercicio, aunque consideró mejor consultar directamente a la población.

Al referirse a la encuesta elaborada por Lorena Becerra y publicada recientemente en un medio impreso local, afirmó que el estudio representa un indicador relevante para evaluar las posibilidades electorales de quienes participan en el proceso rumbo a 2027.

“Las encuestas son radiografías momentáneas. Se deben tomar como un dato que sí es un indicador, sí es un diferenciador de candidaturas, porque de alguna forma se puede observar con claridad cómo se van desarrollando las distintas personalidades que participan en el proceso”, explicó.

También destacó la trayectoria de Becerra en estudios de opinión pública y señaló que sus trabajos han mostrado precisión al comparar sus estimaciones con los resultados obtenidos en la realidad.

Jáuregui sostuvo que el objetivo principal de cualquier partido debe ser postular a las mejores mujeres y hombres, así como a quienes cuenten con mayores posibilidades de alcanzar el triunfo electoral.

Durante el encuentro con cerca de 37 representantes de radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales, aseguró que no tiene quejas sobre el desarrollo del proceso interno.

Respecto a una posible salida de Daniela Álvarez de la dirigencia estatal del PAN, indicó que será el propio partido el encargado de decidir quién deberá ocupar su lugar.

Finalmente, Jáuregui afirmó que continuará recorriendo colonias y reuniéndose con empresarios, liderazgos y habitantes de distintos sectores para escuchar sus necesidades y mantener su presencia rumbo al proceso electoral de 2027.