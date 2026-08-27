Realizan la sustitución de válvulas en Plutarco y De la Raza

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de preparación para el reemplazo de una válvula sobre la avenida Plutarco Elías Calles, cruce con avenida De la Raza.

Como parte de los trabajos, será necesario suspender temporalmente el servicio en el sector este miércoles a partir de las 9:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde, afectando desde la calle Adolfo de la Huerta hasta la avenida Plutarco Elías Calles, es decir, el estacionamiento del Colegio Teresiano, la zona Santa Cecilia y zonas aledañas.

El Ingeniero Daniel Alvarado, Jefe del Departamento de Agua Potable de la JMAS, explicó que, actualmente se llevan a cabo trabajos de excavación para localizar la caja de la válvula y realizar la demolición de la estructura, con el objetivo de efectuar el reemplazo correspondiente de la válvula de 4 pulgadas de la línea general.

“Estamos haciendo las excavaciones para localizar la caja y hacer el reemplazo de la válvula correspondiente el día de mañana. El mantenimiento de las válvulas se requiere para mantener en buenas condiciones. Esto ayudará a que los usuarios tengan una mejor calidad de agua, además de permitirnos tener un mejor control de la red”, explicó.

Señaló que, debido a estas labores, se mantendrá el cierre parcial a la circulación vehicular hasta el próximo sábado. En sentido de sur a norte sobre la avenida Plutarco Elías Calles se mantendrán cerrados los dos carriles centrales, mientras que, los automovilistas podrán circular por los carriles de los extremos (derecho e izquierdo).

Asimismo, añadió que, en el sentido de oriente a poniente sobre la avenida De la Raza, se mantendrá cerrado el carril de extrema derecha, por lo que, pide a los conductores extremar precauciones, atender los señalamientos y considerar tiempos adicionales para el traslado a sus actividades.

“Ahorita tenemos una retroexcavadora y una cuadrilla operativa, posteriormente viene el dompe para hacer la limpieza. Después viene bacheo para hacer la repavimentación”, agregó.

La JMAS agradece la comprensión y paciencia de los automovilistas y vecinos del sector durante el tiempo en el que se desarrollan los trabajos, que vienen a mejorar la presión del servicio de agua potable en la zona.

Con estas acciones, la JMAS continúa con el mantenimiento de la infraestructura de agua potable para garantizar un mejor servicio para las familias juarenses.