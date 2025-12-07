En un encuentro con medios realizado en el gimnasio Auza Prieto, El Hijo del Santo compartió recuerdos, emociones y motivos que lo llevaron a elegir esta frontera como la sede de su gira de despedida, la cual tendrá lugar este domingo durante la reinauguración del Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

El legendario enmascarado recordó que Ciudad Juárez ha sido una plaza fundamental en su carrera, donde vivió algunas de sus primeras grandes luchas profesionales y donde estableció lazos que marcaron su trayectoria.

“Aquí tuve grandes rivalidades, aquí gané batallas muy importantes y hasta filmé una película, por eso quise que fuera Juárez el escenario de esta despedida”, expresó con gratitud.

También evocó la memoria de figuras emblemáticas como Eddie Guerrero, con quien compartió camino y desafíos arriba del cuadrilátero, destacando el legado que los luchadores fronterizos han dejado en la historia de este deporte.

Durante la atención a medios, Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, reconoció públicamente la presencia y la disposición del ídolo de plata en esta etapa tan significativa de su carrera.

“Quiero saludar a Santo Junior y agradecerle al Hijo del Santo por estar aquí, se ha comportado a la altura y quiero reconocerlo públicamente, nuestro Presidente Municipal les envía un gran saludo y mañana estará acompañándonos en este gran evento , estamos muy congratulados de que El Hijo del Santo haya escogido esta plaza para despedirse”, señaló Escalante.

El funcionario invitó a la ciudadanía a asistir a la función del 7 de diciembre, fecha en la que se celebrará la reinauguración del emblemático gimnasio y la histórica aparicion del Hijo del Santo y Santo Junior, quienes acompañarán al Presidente Municipal durante el acto protocolario.

“Ya no hay fecha que no se cumpla, y hoy celebramos que El Hijo del Santo esté aquí”, agregó Escalante, arrancando un aplauso general entre los presentes.

La lucha de despedida promete convertirse en un evento memorable para la afición juarense, marcando un nuevo capítulo en el renovado Josué Neri Santos y un adiós simbólico para una de las figuras más importantes de la lucha libre mexicana.