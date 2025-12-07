Estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), presentaron su proyecto final con la interpretación de una canción en Lengua de Señas Mexicana (LSM), asignatura cursada con el objetivo de fortalecer en los funcionarios públicos una perspectiva de inclusión, igualdad y respeto.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), donde alrededor de 60 asistentes presenciaron la presentación final: la interpretación de la canción “Fantasma”, de la agrupación Humbe.

Más de 30 alumnos participaron en el proyecto, tras prepararse durante el semestre en los conocimientos básicos de LSM como parte de su formación profesional.

Entre quienes integran esta generación de la Maestría impartida por el IESP destaca la presencia de la Licenciada Norma Ledezma, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), quien también forma parte del alumnado comprometido con la profesionalización.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de Seguridad Pública impulsada por el secretario Gilberto Loya Chávez, quien ha instruido fortalecer la capacitación y especialización del personal para formar servidores públicos más sensibles, más profesionales y mejor preparados para las responsabilidades de la seguridad pública, porque con seguridad, damos resultados.