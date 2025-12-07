Inicio » Ha beneficiado JuárezBus a más de 10 mil usuarios de grupos vulnerables a través de los CAM Móviles
En lo que va del presente año la Operadora de Transporte (OTV), a través de los CAM Móviles del JuárezBus ha atendido a más de 10 mil usuarios en situación de vulnerabilidad.

La Secretaría General de Gobierno informó que a personas con discapacidad y de la tercera edad, se les ha facilitado el acceso a los trámites de su tarjeta preferencial con un servicio cercano y accesible, en distintos puntos de la ciudad.

Como parte de estas actividades, el CAM Móvil se instalará frente al supermercado ubicado en Riberas del Bravo, donde permanecerá del 8 al 13 de diciembre.

El horario será de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Durante estas jornadas, personas adultas mayores, con discapacidad, estudiantes y pertenecientes a pueblos originarios, podrán tramitar la emisión, renovación o reposición de su tarjeta preferencial, con un costo de 30 pesos.

En el caso de la renovación, permanece sin costo alguno.

En dicho punto cualquier usuario podrá solicitar la tarjeta regular y recibir orientación sobre el funcionamiento del sistema JuárezBus, sus rutas y los puntos de recarga.

Para cualquier duda, comunicarse vía WhatsApp a la línea de atención (656) 852-73-84.

