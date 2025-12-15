Con el propósito de contar con calles bien identificadas que es fundamental para la movilidad, la seguridad y el orden urbano, el Gobierno Municipal lleva a cabo el programa de Mejoramiento de Nomenclatura, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano.
La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, explicó que desde la administración 2021-2024 y lo que va de este 2025, han instalado 19 mil 788 placas de nomenclatura en 159 colonias por distintas zonas de la ciudad, lo que ha beneficiado a 773 mil 268 personas.
La funcionaria dijo que durante este 2025 llevan 4 mil 788 placas colocadas en 23 colonias, con una inversión de 6 millones de pesos.
“Algunas de las colonias beneficiadas son la Manuel Valdez, Terrenos Nacionales, Guadalajara, Vistas de Zaragoza, Valles de América y Eco 2000”, comentó.
Morales Medina informó que las nuevas placas están fabricadas con material reflectivo de alta intensidad, montadas sobre placas de alucobond, lo que permite un mayor durabilidad y visibilidad
“El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar se ha enfocado para que trabajemos en la elaboración y colocación de las placas de nomenclatura, que nos ayudan a identificar diferentes zonas, puntos de encuentro”, indicó.
Por su parte el alcalde agradeció a la titular de Desarrollo Urbano por el esfuerzo que ha realizado.
“El avance tecnológico es parte de la ciudad y a la gente le gusta que las calles de sus colonias estén identificadas”, agregó.
