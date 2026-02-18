Hombre de 91 años se convierte nuevamente en padre y causa debate internacional

A los 91 años, Pierre Sablé se convirtió nuevamente en padre, un hecho que rápidamente generó conversación en medios internacionales y redes sociales debido a lo inusual del caso y al debate que abrió sobre la paternidad en edades avanzadas.

El hombre, originario de un pequeño poblado en Francia, celebró el nacimiento de su hija, Louisa Maria, su séptima descendiente. Su entorno lo describe como una persona activa, dedicada al campo y con una vitalidad que no coincide con la edad que marca su acta de nacimiento, lo que, según conocidos, explica en parte su decisión de asumir nuevamente la crianza.

Sablé fue padre por primera vez cuando tenía poco más de 30 años, y seis décadas después volvió a recibir a un bebé en su familia, lo que ha provocado diversas reacciones públicas. Mientras algunos cuestionan el impacto de la edad en la responsabilidad parental y en la futura vida de la menor, otros destacan la actitud positiva del hombre y su disposición para disfrutar plenamente el tiempo presente.

El propio Sablé ha manifestado que no pretende desafiar el paso del tiempo, sino vivir cada día con plenitud. Su historia ha reavivado discusiones sobre los límites de la paternidad tardía, el envejecimiento y las expectativas sociales en torno a la figura paterna en etapas avanzadas de la vida.

Con información del Milenio