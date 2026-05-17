El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Álex Domínguez, calificó como un “rotundo fracaso” la movilización convocada por Morena en la capital del estado, al señalar que quedó evidenciado el rechazo ciudadano hacia quienes buscan defender a actores políticos vinculados con presuntos actos de corrupción y nexos con el crimen organizado.

El dirigente priista afirmó que Morena intentó demostrar fuerza política en las calles; sin embargo, la escasa participación reflejó el descontento social hacia un movimiento que, dijo, “ha decepcionado a millones de mexicanos por la violencia, la inseguridad y los escándalos que rodean a varios de sus gobiernos y gobernantes.

Señaló que la presencia de personajes nacionales de Morena en Chihuahua no logró generar respaldo ciudadano, pues la gente ya no cree en discursos de confrontación ni en intentos desesperados por desviar la atención de los verdaderos problemas del país.

Asimismo, destacó que mientras Morena busca “proteger y justificar a sus narcopolíticos”, el PRI continuará exigiendo claridad, legalidad y justicia ante los señalamientos que existen contra personajes presuntamente ligados al narcotráfico.

“El pueblo de Chihuahua no se prestó para legitimar a quienes deberían estar dando explicaciones ante las autoridades y no organizando movilizaciones políticas para victimizarse”, expresó.

Finalmente, el legislador chihuahuense reiteró que el PRI seguirá señalando cualquier presunto vínculo entre funcionarios o actores políticos y grupos criminales, además de impulsar una agenda enfocada en la seguridad, el fortalecimiento institucional y la defensa del Estado de Derecho en México.