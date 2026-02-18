miércoles, febrero 18, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Impactan cuatro espacios con el programa Cruzada por tu mercado
Portada

Impactan cuatro espacios con el programa Cruzada por tu mercado

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Dirección de Regulación Comercial llevó a cabo este día la “Cruzada por tu mercado” en la Zona Centro de la localidad, en donde se logró impactar en cuatro mercados municipales; Carranza, Hidalgo, Reforma y Cuauhtémoc.

Oscar Guevara Ramírez, director de la dependencia, señaló que la actividad se realizó con el apoyo de la Dirección de Ecología, la cual efectuó la fumigación de más de 500 locales y áreas comunes de los mercados.

“Este es un proyecto que tiene la finalidad de apoyar a las y los comerciantes, así como a compradores. Cada mercado tiene diferentes necesidades, por lo que seguiremos trabajando para continuar brindándoles el apoyo”, mencionó.

Se informó que el veneno que están utilizando para la fumigación es preventivo y el adecuado para insectos y roedores, además de ser amigable con el medio ambiente y las mascotas; en tanto, se le dará continuidad cada 3 meses.

El funcionario dijo que mañana 18 de febrero se realizará un curso de “Manejo higiénico de alimentos”, por lo que las 100 personas que se enlistaron con anticipación en las oficinas de la dependencia, pueden tomar el curso y alcanzar los descuentos.

You Might Also Like

You may also like

Entrega alcalde rehabilitación del Parque Las Marías

Dictan sentencia a hombre que mató a perrita en la colonia Chaveña

Supervisa Cruz Pérez Cuéllar avance del Proyecto Integral de Manejo Pluvial en...

Entre emoción y entusiasmo, UTCJ abandera a su delegación rumbo al Encuentro...

Entrega Desarrollo Social 772 apoyos alimenticios en el oriente de la ciudad

Anuncian proyecto Movimiento por la salud