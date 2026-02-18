La Dirección de Regulación Comercial llevó a cabo este día la “Cruzada por tu mercado” en la Zona Centro de la localidad, en donde se logró impactar en cuatro mercados municipales; Carranza, Hidalgo, Reforma y Cuauhtémoc.



Oscar Guevara Ramírez, director de la dependencia, señaló que la actividad se realizó con el apoyo de la Dirección de Ecología, la cual efectuó la fumigación de más de 500 locales y áreas comunes de los mercados.



“Este es un proyecto que tiene la finalidad de apoyar a las y los comerciantes, así como a compradores. Cada mercado tiene diferentes necesidades, por lo que seguiremos trabajando para continuar brindándoles el apoyo”, mencionó.



Se informó que el veneno que están utilizando para la fumigación es preventivo y el adecuado para insectos y roedores, además de ser amigable con el medio ambiente y las mascotas; en tanto, se le dará continuidad cada 3 meses.



El funcionario dijo que mañana 18 de febrero se realizará un curso de “Manejo higiénico de alimentos”, por lo que las 100 personas que se enlistaron con anticipación en las oficinas de la dependencia, pueden tomar el curso y alcanzar los descuentos.