El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, supervisó esta tarde los avances del Proyecto Integral de Manejo Pluvial y Rehabilitación Vial de la calle Paseo del Sur, obra que actualmente presenta un 60 por ciento de avance y que impactará de manera directa en la movilidad y seguridad de trabajadores y residentes del sector.



Durante el recorrido, se informó que el proyecto contempla una superficie beneficiada de más de 78 mil metros cuadrados que dejarán de verse afectados por las lluvias una vez concluida la intervención.



Durante su intervención, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó que este tipo de obras reflejan el compromiso de su administración con el desarrollo ordenado y la atención a problemas históricos de la ciudad.



“Estamos impulsando soluciones integrales, no parches temporales. Esta obra no solo mejora la vialidad, sino que atiende de fondo el manejo del agua pluvial, que por años ha afectado esta zona. Cuando trabajamos en coordinación con la iniciativa privada logramos resultados que benefician directamente a las familias juarenses y a quienes todos los días transitan por este sector”, expresó.



Iván Ramos, director regional de American Industries, señaló que esta acción representa un respaldo directo a la ciudad y agradeció al Municipio por el acompañamiento brindado para poner en marcha el proyecto, destacando que se trata de un crucero estratégico que conecta el complejo industrial con la zona habitacional de Paseos del Sur y el bulevar Independencia.



Precisó que el sistema fue diseñado para captar el agua pluvial y conducirla mediante tubería subterránea hacia un pozo de absorción de 5 mil metros cuadrados, permitiendo su infiltración al subsuelo y mejorando significativamente el acceso tanto a la planta industrial como a las viviendas aledañas.



Por su parte, la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, subrayó que el proyecto fue posible gracias a un convenio de colaboración entre American Industries y el Gobierno Municipal, consolidando un modelo de coordinación que genera infraestructura funcional y soluciones de fondo para la ciudad.



El Gobierno Municipal reiteró que este proyecto forma parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura urbana y continuar mejorando la calidad de vida en Ciudad Juárez.