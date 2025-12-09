Con el fin de proteger a las familias y visitantes que transitan por Chihuahua durante el periodo decembrino, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por instrucción del Secretario Gilberto Loya Chávez, puso en marcha el operativo “Movilidad Segura”, una estrategia integral orientada a reducir percances viales en la temporada con mayor concentración de vehículos, peatones y actividades recreativas del año.

La evaluación realizada por la Subsecretaría de Movilidad confirma la necesidad de reforzar la prevención: tan solo en noviembre se documentaron 956 accidentes, con 242 personas lesionadas y 10 fallecimientos, cifras que reflejan un incremento de conductas de riesgo en calles y avenidas.

Entre los factores más recurrentes se identificaron la conducción distraída, el exceso de velocidad, la omisión de señalamientos y los incidentes asociados al consumo de alcohol.

Ante este panorama, la SSPE activó un despliegue especial en puntos estratégicos de la capital y en tramos carreteros del estado:

Operativo Radar, que redujo las infracciones por exceso de velocidad de 1,391 en octubre a 886 en noviembre.

Operativo Médico a Bordo, con 171 conductores sancionados por estado de ebriedad, de los cuales el 23% estuvo implicado en accidentes.

Operativo Motociclistas, enfocado en documentación, uso de casco y capacitación, tras registrar 80 percances con 36 lesionados y una persona fallecida.

Operativo Carretero, que brinda acompañamiento a turistas, visitantes y paisanos.

Operativo Centros Comerciales, con presencia preventiva ante la alta afluencia por compras decembrinas.

La corporación hace un llamado a la ciudadanía para asumir un papel activo en la prevención: respetar los límites de velocidad, evitar distracciones al volante, utilizar los sistemas de seguridad infantil, no manejar bajo los efectos del alcohol y atender las condiciones de visibilidad y clima. Cada una de estas decisiones incide directamente en la reducción de riesgos.

La SSPE reitera su compromiso de mantener un estado en el que la movilidad sea segura para peatones, ciclistas y automovilistas. A través de una estrategia coordinada y preventiva, la institución reafirma que, en Chihuahua, con seguridad damos resultados.