La Universidad Tecnológica de la Tarahumara (UTT) llevó a cabo el Foro de Investigación e Innovación Intercultural y Científico en Guachochi, donde se presentaron proyectos de investigación e innovación en modalidad de cartel.

Los trabajos fueron desarrollados por alumnas y alumnos de los programas educativos de Agricultura Sustentable y Protegida, Turismo y Gestión Ambiental.

El foro contó con ponencias magistrales a cargo de académicos y científicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Además, se impartieron charlas cortas a cargo de estudiantes de la carrera de Tecnología Ambiental, quienes demostraron sus conocimientos, creatividad y compromiso con el desarrollo regional.

También se expusieron diseños experimentales de Agricultura Sustentable y Protegida y proyectos de innovación enfocados en equipos para el control de la contaminación ambiental.

Como parte de la jornada se realizó una muestra gastronómica con alimentos tradicionales rarámuri.

El rector de la UT Tarahumara, Carlos Servando Chávez Tiznado, resaltó que este foro se consolida como un punto de encuentro que impulsa la ciencia, la innovación y la identidad cultural en la región serrana.