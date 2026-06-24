“Parecía carro deportivo”: captan a tráiler corriendo por avenida principal

Un lector de juareznoticias.com compartió un video en el que se observa a un tráiler circulando aparentemente a alta velocidad por una de las principales avenidas de Ciudad Juárez, situación que generó preocupación entre automovilistas debido al riesgo que representa una unidad de carga pesada desplazándose por encima del ritmo del resto del tráfico.

En las imágenes se aprecia cómo el vehículo avanza por el carril derecho mientras rebasa a varios automóviles que circulan por la vialidad. De acuerdo con el ciudadano que grabó el video, la velocidad del tráiler llamó la atención debido a que superaba la de otros vehículos que transitaban por la zona.

La circulación de unidades de carga a velocidades elevadas suele generar inquietud entre los conductores debido a las dimensiones y el peso de estos vehículos, ya que requieren una mayor distancia para frenar en caso de una emergencia o un imprevisto en el camino.

Especialistas en seguridad vial han señalado en diversas ocasiones que la combinación de velocidad, peso e inercia puede aumentar el riesgo de accidentes cuando un conductor pierde el control de una unidad pesada o no logra detenerse a tiempo ante una situación inesperada.

El lector que envió el material señaló que la maniobra le pareció riesgosa debido a la cantidad de vehículos que transitaban por la avenida en ese momento, por lo que decidió documentar la situación y compartirla para alertar sobre la importancia de respetar los límites de velocidad.

Aunque en el video no se observa que ocurra algún percance, las imágenes han generado comentarios entre ciudadanos que consideran necesario reforzar la vigilancia sobre este tipo de unidades para prevenir accidentes y proteger tanto a conductores como a peatones.