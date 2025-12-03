Inicio » Reconocen Unesco y Fundación Natura México a Chihuahua por su compromiso con la niñez
Chihuahua

Reconocen Unesco y Fundación Natura México a Chihuahua por su compromiso con la niñez

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Fundación Natura México reconocieron a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, por su compromiso con la alfabetización de la niñez.

Dicha distinción se realizó durante el encuentro “México aprende leyendo”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Al recibir el reconocimiento, el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó la relevancia de fortalecer políticas públicas para mejorar los aprendizajes fundamentales desde los primeros años de formación, tal como lo promueve la actual administración.

Dijo que, en un contexto en el que miles de niñas y niños llegan a tercer grado sin saber leer, es fundamental mejorar los procesos de evaluación y trabajar juntos entre gobiernos, escuelas y sociedad civil, para lograr mejoras reales en alfabetización y aprendizajes básicos.

banner

En el acto, se informó que en ciclo escolar 2025-2026, Aguascalientes, Durango y Chihuahua se sumaron a esta estrategia pedagógica, a fin de colocar la alfabetización temprana como la prioridad educativa más urgente, mediante acciones que renueven la enseñanza en las aulas.

Por lo anterior, estas entidades iniciaron con un proceso de reorganización curricular para que la lectura inicial sea el eje rector del ciclo escolar.

You Might Also Like

You may also like

Llama Antonieta Pérez a MediChihuahua para atención de ciudadano

Presenta UACH y Editorial Tirant “El vino y el Derecho” en la...

Ponen en marcha Operativo Blindaje Carretero de la vía corta a Parral

Aprueban propuesta del PRI para garantizar educación a personas con discapacidad

“Huelga Fiscal hasta que el régimen centralista pida perdón a Chihuahua”: Francisco...

Inicia la fiesta navideña: Se llena de luz la Plaza del Ángel  

Juárez noticias All Right Reserved.