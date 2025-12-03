La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Fundación Natura México reconocieron a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, por su compromiso con la alfabetización de la niñez.

Dicha distinción se realizó durante el encuentro “México aprende leyendo”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Al recibir el reconocimiento, el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó la relevancia de fortalecer políticas públicas para mejorar los aprendizajes fundamentales desde los primeros años de formación, tal como lo promueve la actual administración.

Dijo que, en un contexto en el que miles de niñas y niños llegan a tercer grado sin saber leer, es fundamental mejorar los procesos de evaluación y trabajar juntos entre gobiernos, escuelas y sociedad civil, para lograr mejoras reales en alfabetización y aprendizajes básicos.

En el acto, se informó que en ciclo escolar 2025-2026, Aguascalientes, Durango y Chihuahua se sumaron a esta estrategia pedagógica, a fin de colocar la alfabetización temprana como la prioridad educativa más urgente, mediante acciones que renueven la enseñanza en las aulas.

Por lo anterior, estas entidades iniciaron con un proceso de reorganización curricular para que la lectura inicial sea el eje rector del ciclo escolar.