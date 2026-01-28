Convocan a mujeres chihuahuenses a participar en el reconocimiento “Chihuahuense Destacada 2026”

La Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión de Igualdad, y el Gobierno del Estado, mediante el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, convocan a todas las mujeres del estado a participar en el reconocimiento “Chihuahuense Destacada 2026”.

El reconocimiento tiene como objetivo destacar a mujeres chihuahuenses cuyas acciones y obras hayan trascendido en beneficio de la sociedad, sobresaliendo en diversas actividades y ámbitos.

El registro estará abierto a partir del 15 de enero y hasta el 16 de febrero de 2026, a las 15:00 horas, horario de la ciudad de Chihuahua. Las interesadas podrán inscribirse en la sección correspondiente del portal oficial del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.

Con esta convocatoria, el Congreso del Estado y el Gobierno buscan reconocer el talento, liderazgo y compromiso de las mujeres que contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad chihuahuense.

https://www.congresochihuahua.gob.mx/micrositios/chihuahuensedestacada/2026/?fbclid=IwY2xjawPnCY5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETE3aVRtQ3hDRnZhU0xtbnhPc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvGyuNXVFvZJgvBzb-pECXYj20BxCTGSQn3ojoGtF5CICltb8_t-aDEB7MKj_aem_0NHk5KES2C1amV6TUK9rog