La Secretaría General de Gobierno y la Dirección del Registro Civil, informó que para facilitar el acceso al programa de Matrimonios Colectivos 2026, se habilitará la recepción de documentos durante los fines de semana en Ciudad Juárez.

La Oficialía del Registro Civil ubicada en Pueblito Mexicano, abrirá de manera extraordinaria para la admisión de solicitudes y documentación los días sábado 31 de enero y sábado 7 de febrero, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Esta iniciativa apoyará a las parejas que, por razones laborales o de tiempo, no pueden acudir entre semana a presentar la debida documentación.

“Las y los interesados deberán presentar la documentación requerida para integrar su expediente, mismo que, una vez validado, permitirá la asignación de fecha para la firma del acta matrimonial o bien si ambos pueden acudir en las fechas señaladas, en ese mismo momento se llevará a cabo el matrimonio formal”, señalo Silvia Margarita Alvídrez Valles, directora de Registro Civil.

Los requisitos para presentar la solicitud de matrimonio en Juárez son:

Solicitud de matrimonio debidamente llenada y firmada por la pareja y cuatro testigos. Puede obtenerse en la oficialía o en la página de formatos del Registro Civil: www.chihuahua.gob.mx/info/formatos-y-solicitudes

Copia del acta de nacimiento de ambos contrayentes (original únicamente en caso de ser de otro estado)

Copia de las identificaciones oficiales de la pareja, en tres tantos

Certificados médicos de ambos contrayentes que acrediten que se encuentran aptos para contraer matrimonio (no se requiere examen de sangre)

Si alguno de los contrayentes ha realizado un trámite de divorcio, adjuntar copia del acta correspondiente

Acta apostillada y traducida si alguno de los contrayentes es extranjero

El programa de Matrimonios Colectivos 2026 permite a las parejas formalizar su unión de manera totalmente gratuita, ya que durante el periodo de recepción de solicitudes se condona el pago de derechos por concepto de matrimonio, anotaciones marginales, pláticas prematrimoniales y la expedición de la primera acta, con un ahorro total de mil 250 pesos.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 14803 y 14824, acudir a la oficialía correspondiente o al 070 de la línea MARCAGOB.