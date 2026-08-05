La gobernadora Maru Campos encabezó la ceremonia de inauguración de la nueva Sala Museográfica “Miguel Hidalgo” en la Plaza de la Identidad de la ciudad Parral, misma que formará parte del corredor turístico región sur.

El espacio alberga el repositorio de la Galería de Armas, un acervo museográfico integrado por una colección de armería utilizada en el siglo XIX que se enriquece con uniformes, objetos, obras de arte y documentos antiguos que dan muestra de los avances de esa época.

Esta compilación busca invitar al público a la reflexión sobre las luchas que permitieron alcanzar la Independencia del país, un proceso que culminó en 1821.

“Estamos aquí para abrir una conversación entre el pasado, presente y el futuro. Para abrir las puertas a una parte de nuestra gran historia”, expresó la mandataria, previo a la apertura.

Llamó además a las y a los parralenses a recordar la memoria del cura Miguel Hidalgo, quien luchó hasta dar su vida para garantizar la libertad, la justicia social, y la unidad entre las y los mexicanos.

“Hoy en día la batalla se libra en la formación de nuestras niñas y niños, en acercar servicios y políticas públicas a quienes más lo necesitan. Así como Hidalgo luchó por la libertad de México, a nosotros nos corresponde defender las condiciones que sí hacen posible esas garantías, y para ello Parral cuenta con este Gobierno del Estado”, señaló.

El establecimiento del recinto fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre la Secretaría de Cultura estatal y la Dirección de Cultura del Municipio.

Entre sus atractivos cuenta con un busto de bronce a la cera perdida, elaborado por el artista Víctor Hugo Yáñez, así como con esculturas de Eduardo Molina, pinturas diversas, lanzas y armamento antiguo.

Asimismo, presenta semblanzas gráficas del líder de la Independencia y de los principales hechos históricos en la región, que enriquecerán la experiencia interactiva de las y los visitantes.

Durante la apertura a la ciudadanía, Maru Campos realizó un recorrido por las instalaciones para apreciar las labores que se llevaron a cabo y que permitirán impulsar el turismo en la región.

Acompañada de Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura, y de autoridades estatales y municipales, la mandataria invitó a recordar la lucha de los héroes de la Independencia, que se plasma en los muros de la Sala a 400 años de la fundación de Parral.

Enríquez por su parte, destacó la convicción humanista de esta administración estatal, para generar condiciones que abonen al desarrollo cultural en la región, como es esta nueva Sala, la presentación de la colección “Alma de Montaña” de la muralista Aurora Reyes y la inversión hecha para tener un teatro de calidad.

En el evento y recorrido se contó con la presencia de Ángel Núñez, representante de la 42/a Zona Militar; del presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez y del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo.