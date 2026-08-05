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Denuncia Maru Campos amenazas en su contra

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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó que la Federación retomará un caso que actualmente se encuentra archivado para volver a investigarla.

La declaración fue realizada durante su visita a Parral, donde sostuvo que la decisión de archivar el expediente únicamente fue temporal y que la Fiscalía General de la República volverá a actuar en su contra.

La mandataria también señaló que ha recibido amenazas por escrito relacionadas con ella, su patrimonio y su familia, situación que atribuyó a una persecución política.

Como referencia, mencionó el caso relacionado con Morelos y expresó que continuará defendiendo al estado pese a ese escenario.

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