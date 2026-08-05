Inician cursos de verano para estudiantes del Conalep en distintos municipios

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) arrancó el Curso de Verano “Inducción a la Educación Media Superior” en sus 11 planteles ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, con la participación de más de 900 estudiantes.

El programa busca facilitar la incorporación al nuevo ciclo escolar y reforzar las competencias de quienes ingresan a tercero y quinto semestre mediante el fortalecimiento de conocimientos en Matemáticas, Español, Inglés, Activación Física y Desarrollo Socioemocional.

Durante la jornada inaugural, el director general del Conalep, Omar Bazán Flores, recorrió los planteles Juárez I, Juárez II, Juárez III y la Extensión CAST Juárez para supervisar el desarrollo de las actividades y saludar a la comunidad escolar.

A través de un enlace remoto con la totalidad de los planteles, el titular de la institución dio la bienvenida al alumnado, donde destacó que esta preparación previa genera una diferencia sustancial en el desempeño académico y en la confianza de las y los jóvenes.

“Este curso de verano les brinda herramientas para fortalecer sus conocimientos, desarrollar habilidades y comenzar esta nueva etapa con mayor confianza. Les deseo mucho éxito y los invito a aprovechar al máximo esta oportunidad”, expresó Bazán Flores.

La asistencia ofrece incentivos para las y los participantes, lo que permite al alumnado de nuevo ingreso aspirar a la elección de turno matutino o vespertino según disponibilidad, mientras que estudiantes de semestres avanzados podrán acreditar su servicio social al cumplir con los requisitos correspondientes.

Frente al inicio de las actividades, la dirección General del Conalep reiteró la invitación a las y los estudiantes pendientes de registro, que el proceso de inscripción continuará abierto durante el resto de la semana.

La coordinación del proyecto está a cargo de la dirección de Capacitación y Formación Académica del Conalep, como parte de la estrategia institucional orientada a fortalecer la permanencia, el aprovechamiento escolar y el desarrollo integral del alumnado.