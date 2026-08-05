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Fortalece la UACJ servicio de transporte; instala Tótems informativos en 16 estaciones del Indio Bus

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Con el inicio del semestre agosto-diciembre 2026, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fortalece el sistema de transporte universitario Indio Bus mediante la instalación de señalización en los 16 puntos de ascenso y descenso que integran el Circuito Norte.

Los nuevos tótems informativos permitirán identificar con mayor facilidad las estaciones, conocer el recorrido de la ruta y consultar las disposiciones para utilizar el servicio, lo que brindará mayor orden y certeza a la comunidad universitaria durante sus traslados.

Esta mejora forma parte de las acciones impulsadas por la administración del rector Daniel Alberto Constandse Cortez para consolidar una Universidad más accesible, organizada y cercana a las necesidades de sus estudiantes.

El doctor Pedro Enrique Yáñez Camacho, director general de Bienestar Universitario de la UACJ, explicó que cada tótem especifica la ubicación y el nombre de la estación, muestra el mapa general del circuito para identificar el origen y destino de la ruta, y detalla las reglas para utilizar el servicio.

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Entre estas disposiciones se encuentran la presentación obligatoria de la credencial institucional y el cumplimiento de las normas de convivencia a bordo de las unidades.

De acuerdo con la Dirección General de Bienestar Universitario, la consolidación gradual del Circuito Norte responde a las necesidades de movilidad segura de la comunidad estudiantil y forma parte del fortalecimiento continuo del Indio Bus.

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