Fortalece la UACJ servicio de transporte; instala Tótems informativos en 16 estaciones del Indio Bus

Con el inicio del semestre agosto-diciembre 2026, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fortalece el sistema de transporte universitario Indio Bus mediante la instalación de señalización en los 16 puntos de ascenso y descenso que integran el Circuito Norte.

Los nuevos tótems informativos permitirán identificar con mayor facilidad las estaciones, conocer el recorrido de la ruta y consultar las disposiciones para utilizar el servicio, lo que brindará mayor orden y certeza a la comunidad universitaria durante sus traslados.

Esta mejora forma parte de las acciones impulsadas por la administración del rector Daniel Alberto Constandse Cortez para consolidar una Universidad más accesible, organizada y cercana a las necesidades de sus estudiantes.

El doctor Pedro Enrique Yáñez Camacho, director general de Bienestar Universitario de la UACJ, explicó que cada tótem especifica la ubicación y el nombre de la estación, muestra el mapa general del circuito para identificar el origen y destino de la ruta, y detalla las reglas para utilizar el servicio.

Entre estas disposiciones se encuentran la presentación obligatoria de la credencial institucional y el cumplimiento de las normas de convivencia a bordo de las unidades.

De acuerdo con la Dirección General de Bienestar Universitario, la consolidación gradual del Circuito Norte responde a las necesidades de movilidad segura de la comunidad estudiantil y forma parte del fortalecimiento continuo del Indio Bus.