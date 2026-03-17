El aprendizaje y conocimiento se hicieron presentes en la XIX edición de las Jornadas de Física, Matemáticas y Materiales. Este espacio reunió a la comunidad universitaria en la Macroaula del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) para comenzar el evento con conferencias, talleres, concursos y pláticas de carácter científico. De manera consecutiva estas Jornadas se han llevado a cabo para promover en los estudiantes la relevancia de la ciencia en la vida profesional y académica, sembrando así la curiosidad que los alentará a realizar futuros proyectos.

En la bienvenida las autoridades universitarias compartieron un discurso para motivar a los estudiantes a participar. El doctor Jesús Sáenz, en representación del director del IIT, explicó que este encuentro busca ser una oportunidad para inspirar el futuro, las vocaciones, fortalecer la formación integral y reafirmar el valor de la ciencia como motor del cambio.

“Queremos que en estos eventos haya colaboración a futuro para nuestros estudiantes. Estas jornadas tienen como propósito abrir un espacio de encuentro académico para nuestras y nuestros estudiantes, docentes, e invitados, donde podamos dialogar, aprender y acercarnos a temas actuales de la física, la matemática, la ciencia de los materiales, pues que son el sustento de la tecnología moderna”.

Esta edición de las Jornadas de Física, Matemáticas y Materiales también representa un espacio en el que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realiza un intercambio académico de conocimiento con instituciones nacionales e internacionales con el fin de crear estudiantes integrales. Por ello, el rector Daniel Alberto Constandse Cortez, se sumó a compartir un discurso de bienvenida a los alumnos.

“A través de las aulas, laboratorios y los espacios académicos ustedes se van formando para hacer buenos profesionistas, por ello, la importancia de poder escuchar a los expertos que nos acompañan y nos apoyan de otras instituciones. Y en este sentido, le doy la bienvenida al doctor Ricardo Gutiérrez Jáuregui, del Instituto de física de la UNAM. Quiero expresar que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por muchos años han creado esos puentes de intercambio académico. Ya son 19 años de manera consecutiva que se lleva a cabo este evento. Esto quiere decir que estos eventos se deben seguir realizando en nuestra institución. Los felicito por estar el día de hoy aquí”, puntualizó.

El presídium se conformó por el doctor Jesús Sáenz, jefe del Departamento de Física y Matemáticas; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; y el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector; así como la compañía de jefes de departamento, coordinadores de programa y docentes.

“De átomos a circuitos superconductores”, Conferencia inaugural

Como parte de la bienvenida de las Jornadas de Física, Matemáticas y Materiales el doctor Ricardo Gutiérrez Jáuregui, invitado del Instituto de Física de la UNAM, impartió su conferencia-taller titulada “De átomos a circuitos superconductores.

Arquitecturas que guían las tecnologías cuánticas”.

En este encuentro se abordaron diversos conceptos, tales como luz y energía, saltos cuánticos, teoría cuántica, fiebre del oro cuántica, entre otros. Sin embargo, la idea central fue compartir que “las tecnologías modernas nos permiten atrapar, medir y manipular sistemas cuánticos individuales. ¿Y qué nos pueden decir las herramientas de este mundo cuántico?, sobre circuitos superconductores, perspectivas y circuitos superconductores acopiados a cantidades”, expresó el Gutiérrez Jáuregui.

En la charla se realizó un recuento histórico de investigadores y científicos que durante el siglo XX cambiaron la historia en el mundo de la ciencia. “Esos grandes investigadores tenían alrededor de 20 años. Por eso, si ustedes hoy tienen inquietudes es el momento de que puedan hacer algo impactante y descubrir grandes hallazgos”, recalcó. En este mensaje de inspiración expresó a los estudiantes de física, matemáticas y materiales la responsabilidad que tienen en su formación académica, ya que son quienes en el futuro revolucionarán la ciencia.

Durante la charla los asistentes pudieron plantear preguntas, lo que dio lugar a un espacio de diálogo entre alumnos y expertos. Se invita a la comunidad universitaria a participar en la XIX edición de las Jornadas de Física, Matemáticas y Materiales del 17 al 20 de marzo en el Instituto de Ingeniería y Tecnología.