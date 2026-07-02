Chihuahua, Chih.– Con el propósito de compartir una recopilación de artículos, reflexiones y aportaciones en materia de educación, desarrollo social, innovación y políticas públicas, se extiende una cordial invitación a la presentación de la Memoria Editorial, obra del Dr. Omar Bazán Flores.

La publicación reúne una selección de textos que reflejan el pensamiento, la experiencia y las propuestas del autor en torno a temas de interés para la sociedad, consolidándose como un testimonio de su trayectoria académica, profesional y de servicio público.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio de 2026, a las 17:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples “Erasmo Palma Fernández”, ubicada en la Biblioteca Central “Carlos Montemayor”, en Avenida Universidad y Calle División del Norte, s/n, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua.

Durante la presentación se compartirán los principales contenidos de la obra, así como una reflexión sobre la importancia de preservar la memoria escrita como un instrumento para el análisis, el diálogo y la construcción de propuestas orientadas al desarrollo de Chihuahua y de México.

La invitación está dirigida a integrantes de la comunidad académica, estudiantes, investigadores, representantes de instituciones públicas y privadas, medios de comunicación y público en general interesado en conocer esta recopilación editorial.

¡Su presencia será un honor!