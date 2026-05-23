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Formulan imputación a detenido por intento de feminicidio en Samalayuca

by Salvador Miranda
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El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, hizo del conocimiento a Enrique Alejandro O. P., que se le atribuye la posible participación en el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en hechos registrados en el poblado de Samalayuca, Ciudad Juárez.

El imputado fue presentado ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, tras cumplimentarle el día de ayer 21 de mayo la orden de aprehensión girada en su contra.

En la audiencia inicial y de acuerdo a las indagatorias del agente del Ministerio Público, se le atribuye intentar privar de la vida a su ex pareja sentimental la tarde del pasado 17 de mayo, sobre la carretera que conduce al poblado de Samalayuca, en donde ejerció violencia psicológica y física a su víctima, ocasionándole múltiples heridas punzo cortantes con un arma blanca.

Posteriormente la estranguló hasta dejarla inconsciente y abandonándola en el lugar dándola por fallecida, no logrando su cometido por causas ajenas a su voluntad.

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A solicitud de la representación social el Juez de Control dictó al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo 26 de mayo la audiencia de vinculación a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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