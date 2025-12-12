A 12 de diciembre de 2025.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Poniente, detuvieron a Irvin Alonso R. N. y Abraham Alonso R. C., por su presunta responsabilidad enla comisión del delito de homicidio en grado de tentativa y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Los hechos se registraron luego de que elementos municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia atendieran un llamado al número de emergencias 911, en el cual se reportaba una persona lesionada por arma de fuego en una unidad médica ubicada en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y avenida de las Industrias, de la colonia Constituyentes.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la víctima, mismo que presentaba lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, el cual manifestó que los responsables habían huido a bordo de una camioneta de la marca Ford F-150 blanca, modelo 2011.

Con esta información, los agentes implementaron un operativo de búsqueda y minutos más tarde, ubicaron un vehículo que coincidía con las características reportadas en el cruce de las calles Flamingo y General Maclovio Herrera, en la colonia Granjas de Chapultepec, en donde tras marcarles el alto por protocolo de seguridad y realizarles una inspección preventiva, se les aseguró lo siguiente:

​•​Un cargador metálico abastecido con 12 cartuchos útiles calibre 9 milímetros

​•​Seis cartuchos adicionales del mismo calibre

​•​Una caja con 22 cartuchos útiles calibre 9 milímetros

Ante estos hechos y tras ser identificados plenamente por los testigos, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Irvin Alonso R. N. de 26 años, y su padre Abraham Alonso R. C. de 48 años.

Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.